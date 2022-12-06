Яунземе не видит логики в предполагаемом переводе в Минфин

Отстраненная от должности генерального директора Службы государственных доходов (СГД, VID) Иева Яунземе не видит логики в своем предполагаемом переводе в Министерство финансов.

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В интервью Латвийскому радио во вторник Яунземе сообщила, что хотя у нее все еще открыт лист нетрудоспособности, она примет участие в заседании Кабинета министров, где будет рассматриваться вопрос о ее переводе на должность директора координационного департамента по борьбе с теневой экономикой Министерства финансов.

Она также отметила, что не видит логики в планируемом переводе.

"На данный момент я не вижу никакой логики в этом переводе. Я читаю в аннотации, что я неплохой госслужащий, которого надо отстранить от выполнения обязанностей главы VID и возбудить дисциплинарное дело. Я являюсь компетентным и квалифицированным работником, которому предлагают перейти в вышестоящую инстанцию", — сказала Яунземе.

Она допустила, что таким образом министр финансов Янис Рейрс пытается с честью выйти из ситуации, в которой возбужденное дисциплинарное дело и отстранение от должности оказались "мыльным пузырем".

При этом она отметила, что любой переход в вышестоящую инстанцию — это продвижение по службе.

"Я никогда не цеплялась за посты и сейчас не делаю этого. Я послушаю, чем закончится заседание Кабинета министров, тогда у меня будет время подумать", — добавила Яунземе.

Она также указала, что Кабинет министров дал ей мандат на пять лет и она хочет довести начатую работу до конца.

Как сообщалось, сегодня правительство рассмотрит вопрос о переводе Яунземе на должность директора координационного департамента по борьбе с теневой экономикой Министерства финансов.

В документе указано, что Яунземе предполагается перевести с целью обеспечения надлежащего управления в интересах государства, а также с учетом указанного Рейрсом обоснования полезности и соответствия Яунземе требованиям, изложенным в должностной инструкции директора координационного департамента по борьбе с теневой экономикой Министерства финансов.

Проект приказа предусматривает назначение Яунземе на должность директора департамента на неопределенный срок с четверга, 8 декабря.

Одновременно другой подготовленный Минфином проект приказа Кабинета министров предусматривает, согласно рекомендации Рейрса, утвердить заместителя генерального директора VID, директора департамента информатики Индру Карклиню в качестве исполняющей обязанности генерального директора VID с 8 декабря до момента назначения нового генерального директора VID.

Ранее Минфин заявлял, что ротация Яунземе никоим образом не связана с дисциплинарным делом, возбужденным по факту задержания нескольких руководящих сотрудников VID по подозрению в различных преступлениях.