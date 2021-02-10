Яунземе: у большинства жителей размер пособия по простою больше суммы уплаченных налогов

Размер пособия по простою для большинства получателей оказался больше суммы уплаченных ими налогов, в среду сообщила руководитель Службы госдоходов (VID) Иева Яунземе.

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Яунземе указала, что в целом поддержка достигла тех отраслей, который пострадали от Covid-19 больше всего. Одновременно кризис выявил проблемы с уплатой налогов, пишет Diena.

По данным VID, в предыдущий период (весной прошлого года) у 66% получателей размер выплаченного пособия по простою был меньше утвержденной в стране минимальной зарплаты. В свою очередь, в этом году, когда сумма минимальной зарплаты была повышена до 500 евро, что одновременно является минимальным порогом пособия, у большинства размер пособий больше, чем сумма уплаченных налогов.

"VID приложил большие усилия, чтобы мотивировать предприятия платить налоги. У меня с некоторыми предпринимателями имеются целые папки переписок, в которых они утверждают, что их доходы всегда были минимальными. VID тратит большие ресурсы, и еженедельно мы ищем способы для эффективной борьбы с зарплатами в конвертах. И здесь два выхода — оставить все как есть, с чем я не согласна, или провести конкретные действия и начать нормальную и ответственную хозяйственную деятельность, платя все налоги", — указала глава VID.

С 1 декабря по 8 февраля VID в качестве пособий по простою и субсидированных зарплат выплатил 32 185 237 евро.