Яунземе: в условиях войны VID не может проводить ротацию сотрудников
Foto: LETA

Ротацию сотрудников Службы госдоходов (VID) в условиях войны нельзя проводить, в пятницу в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявила генеральный директор службы Иева Яунземе.

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"В условиях войны ротацию, особенно на таможне, проводить нельзя", - отметила Яунземе, добавив, что в этом году главное - это стабилизировать коллектив, чтобы служба могла выполнять свои функции.

В начале этого года Яунземе заявляла, что план ротации сотрудников VID может быть разработан в мае. "В мае может стать ясно, какой будет ротация и ближе к осени она фактически наступит", - в январе говорила Яунземе.

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