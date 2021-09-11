В Вараклянском крае из 2544 зарегистрированных избирателей в выборах приняли участие 1511, или 59,39% избирателей. Большинство голосов — 1108 — были отданы на избирательном участке в городе Варакляны.

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В Резекненском крае, где имеют право голоса 24 946 избирателей, проголосовало 6 479, или 25,97% избирателей, что меньше среднего показателя на выборах, состоявшихся в Латвии в июне. Примерно одна седьмая часть голосов — 901 — в Резекненском кране была отдана на избирательном участке в Виляны, за ним следуют избирательный участок в Малте — 463 голоса и избирательный участок в Гришканы — 393 голоса.

По данным ЦИК, в июне в Латвии на выборах в местные самоуправления проголосовало 34,09% избирателей. В Латгале явка была аналогичной — проголосовали 34,03% латгальцев, имеющих право голоса.

Самая высокая явка избирателей в июне была зарегистрирована в Прейльском крае, где проголосовало 45,4% избирателей, но Варакляны значительно превысили этот показатель. Самая низкая явка была в Аугшдаугавском крае — 28,6%.

Выборы в Резекненском и Вараклянском краях проходили на три месяца позже, чем в других самоуправлениях, потому что на границы краев повлияло решение Конституционного суда, который запретил присоединение Варакляны к Резекненскому краю.