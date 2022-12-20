Языковой барьер: в Латвии не хватает психологов, которые могли бы работать с детьми беженцев

В латвийских школах у украинских детей есть возможность обратиться к психологу. Психологи констатируют эмоциональную перегрузку, страх, бессонницу — они вызваны как самой войной, так и с новой учебной средой. Член правления Латвийской ассоциации школьных психологов Саните Менде рассказала Латвийскому радио, что часто возможности помочь этим детям ограничены языковым барьером.

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"Я лично в своей работе использую песочную терапия. Мне кажется, этот метод очень помогает, когда возможности языка ограничены", — рассказала она.

По словам Менде, простого решения нет, и у латвийских психологов есть трудности в том числе с живущими в Латвии русскоязычными и билингввальными детьми. Для украинских детей, предположила она, выходом может быть психолог из числа беженцев.

Психолог Наталия Урус — сама беженка из Украины. Она работает в рижском центре помощи беженцам и помогает детям от трех до 17 лет. По ее словам, у многих украинских детей проблемы с учебой, потому что они не видят в ней смысла. Проработка психологической травмы от войны идет легче, когда психолог понимает их язык и менталитет, отмечает она.

"Война полностью изменила их жизнь. У них много вопросов к взрослым — почему на нас напали, что делать далье, где мы будем жить? Сейчас дети, конечно, очень переживают за близких, оставшихся в Украине, они скучают и не знают, что будет дальше. Это такая как будто потеря чувство будущего. Подростки полностью лишились иллюзий, и у них достаточно большой уровень агрессии, который свидетельствует об их травме", — рассказала психолог.