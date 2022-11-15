Young Folks LV откроет благотворительный магазин: одежда для транзитных беженцев будет бесплатной

Молодежная организация Young Folks LV откроет 16 ноября благотворительный пункт, где беженцы смогут бесплатно получить теплую одежду и обувь. Об этом агентству LETA рассказал руководитель организации Александр Морозов.

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Организация работает с молодежью с 2012 года, а весной этого года открыла на Рижском автовокзале пункт помощи транзитным украинским беженцам, которые выезжают с оккупированных территорий через Россию. Пункт работает каждый день с восьми утра и до полуночи, там в четыре смены волонтерят несколько десятков человек. Беженцам помогают купить билеты и найти ночлег, наливают чай и кофе, а иногда и помогают вещами — многие приносят на волонтерский пункт ненужную одежду, чемоданы и другие вещи.

Помещение очень маленькое, и в нем сложно хранить вещи, и новый благотворительный магазин поможет решить эту проблему. Беженцы смогут получить теплую одежду и обувь бесплатно, а все остальные смогут купить их на пожертвования, которые пойдут на помощь беженцам.

Магазин будет находиться на улице Спикеру, 3 — это пять минут пешком до автовокзала. Он будет работать каждый день с 10:00 до 18:00.