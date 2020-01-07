Юдин: Чтобы повысить зарплаты медикам на 20%, достаточно 52 млн евро

Чтобы поднять зарплаты медиков на 20% достаточно 52,38 млн евро, а не 120 000 000, как ранее заявляло Министерство здравоохранения. К такому выводу пришел депутат Сейма Андрей Юдин (Новое Единство), передает LETA. В Минздраве говорят, что расчеты депутата неполные.

Юдин проанализировал данные Службы госдоходов и увидел, что за первые девять месяцев 2019 года на зарплаты врачей, медсестер и акушерок потребовались примерно 22 млн евро в месяц. В сумме затраты на зарплаты медиков и социальные взносы составили 196 млн евро.

В своем анализе он рассматривал доходы 5627 врачей и 10712 медсестер и акушерок. Юдин рассматривал людей, работающих в отрасли, а не ставки. Поэтому в расчетах Юдина фигурирует 16 000 человек, а в расчетах Минздрава — 26 400 ставок.

Депутат отметил, что есть врачи, которые работают от 300 до 500 часов в месяц, а есть врачи, работающие более 400 часов в месяц. Это в среднем 13-часовой рабочий день без выходных. Юдин не понимает, как эти врачи могут отработать так много часов, что наводит на мысли о существенных переработках в отрасли или проблемах в учете рабочего времени.

Представитель Минздрава Оскарс Шнейдерс указал, что анализ Юдина неполный. Шнейдерс отметил, что оплачиваемые государством услуги оказывает и частный сектор, например, семейные врачи, и, вероятно, эти люди не были учтены в анализе депутата. Помимо прочего, депутат анализировал только доходы врачей, медсестер и акушерок, хотя в медицине трудится и другой персонал. Например, водители Службы неотложной медицинской помощи. Общее количество ставок, которое в своих расчетах учитывает Минздрав составляет более 38 тысяч.

Шнейдерс отметил, что только персонал двух крупнейших больниц Латвии — Восточной больницы и Больницы им. Страдиня - обходится государству в 11 млн евро в месяц, и повышение их зарплат на 20% потребовало бы 26 млн евро. Это половина от суммы, которой, по мнению депутата достаточно, чтобы повысить зарплаты всем медикам.

Министерство здравоохранения пригласило Андрея Юдина на встречу, чтобы обсудить вопросы оплаты труда медиков.