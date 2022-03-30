Юдин: нужно способствовать интеграции украинских беженцев в латвийское общество

Необходимо способствовать интеграции украинских беженцев в латвийское общество, чтобы у них была возможность работать и учиться здесь, заявил председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества Андрей Юдин ("Новое Единство").

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"Мы надеемся на скорое окончание войны, но не знаем, когда это произойдет, — сказал он. — Людям нельзя позволять сидеть на чемоданах и ждать. Они должны жить нормальной жизнью, работать и учиться".

На заседании комиссия дистанционно встретилась с послом Украины в Латвии Александром Мищенко, который подчеркнул, что работа латвийских учреждений по оказанию помощи Украине и украинским беженцам осуществляется слаженно и эффективно — предоставляется социальная поддержка, открываются банковские счета.

"Нет сомнения, что в латвийском обществе существует большая поддержка украинского народа, но важно, чтобы ответственные органы принимали решения быстро и оперативно", — сказал Юдин.

Парламентарии повторно выразили свою поддержку Украине и восхитились мужеством украинцев. Обсуждая возможные интеграционные меры, депутаты предложили создание совместных лагерей для украинских и латышских детей для развития контактов и лучшей подготовки к следующему учебному году.

Посол поблагодарил латвийскую общественность за помощь Украине и отметил, что в основном агрессивные инциденты и негативное отношение были результатом либо деятельности российских спецслужб, либо невежества людей. Депутаты обсудили возможные решения по снижению дезинформации, в том числе возможность привлечения журналистов, бежавших в Латвию из Украины, России и Белоруссии и создающих контент на русском языке.

Участники встречи высказались за усиление системной психологической помощи как взрослым, так и детям, а также обсудили планы по реабилитации раненых украинских военных в Латвии.

На следующей неделе комиссия планирует пригласить представителей ответственных ведомств для обсуждения практических вопросов, связанных с приемом украинских беженцев в Латвии, сообщил Юдин.