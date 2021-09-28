Юхневича: благодаря Johnson&Johnson удалось увеличить темпы вакцинации от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Поставка вакцин Johnson&Johnson или Janssen позволила увеличить темпы вакцинации от Covid-19, заявила в интервью передаче Rīta panorāma на LTV руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она сообщила, что на данный момент вакцинацию начали 47,9% латвийцев, а завершили процесс 43,8% жителей.

На минувшей неделе вакцины от коронавируса получили не менее 38 000 человек — это улучшение показателя вакцинации, которое во многом было связано с поставкой новых вакцин Johnson&Johnson. Жители отдают предпочтение этой вакцине, потому что для вакцинации им нужна только одна доза.

Сейчас запасы вакцины в Латвии исчерпаны, однако уже сегодня, 28 сентября, ожидается поставка еще 19 200 доз.

Ранее сообщалось, что в нескольких пунктах вакцинации против Covid-19 в торговых центрах выстроились очереди по причине того, что стала доступной вакцина Johnson&Johnson, заявила представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

По ее словам, многие люди ранее откладывали вакцинацию, ожидая, когда можно будет сделать прививку Johnson&Johnson. А ввести вакцину в пунктах вакцинации внутри торговых центров можно как по предварительной записи, так и просто заняв очередь на месте. Похожая ситуация сложилась и в центрах выездной вакцинации, где жители тоже становятся в очереди за прививкой Johnson&Johnson, так как для полного курса вакцинации этой вакциной достаточно одной инъекции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

27

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Снова в школу!
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса