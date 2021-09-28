Юхневича: благодаря Johnson&Johnson удалось увеличить темпы вакцинации от Covid-19

Поставка вакцин Johnson&Johnson или Janssen позволила увеличить темпы вакцинации от Covid-19, заявила в интервью передаче Rīta panorāma на LTV руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича.

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Она сообщила, что на данный момент вакцинацию начали 47,9% латвийцев, а завершили процесс 43,8% жителей.

На минувшей неделе вакцины от коронавируса получили не менее 38 000 человек — это улучшение показателя вакцинации, которое во многом было связано с поставкой новых вакцин Johnson&Johnson. Жители отдают предпочтение этой вакцине, потому что для вакцинации им нужна только одна доза.

Сейчас запасы вакцины в Латвии исчерпаны, однако уже сегодня, 28 сентября, ожидается поставка еще 19 200 доз.

Ранее сообщалось, что в нескольких пунктах вакцинации против Covid-19 в торговых центрах выстроились очереди по причине того, что стала доступной вакцина Johnson&Johnson, заявила представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

По ее словам, многие люди ранее откладывали вакцинацию, ожидая, когда можно будет сделать прививку Johnson&Johnson. А ввести вакцину в пунктах вакцинации внутри торговых центров можно как по предварительной записи, так и просто заняв очередь на месте. Похожая ситуация сложилась и в центрах выездной вакцинации, где жители тоже становятся в очереди за прививкой Johnson&Johnson, так как для полного курса вакцинации этой вакциной достаточно одной инъекции.