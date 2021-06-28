Юхневича: лишь 10% опрошенных по телефону пожилых даугавпилчан удалось убедить вакцинироваться
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Те жители Латвии, которые хотели сделать прививку от Covid-19, уже сделали ее, и впереди работа с той частью общества, которая выжидает и колеблется, заявила в телепередаче "Утренняя панорама" руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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В попытке содействовать вакцинации в Даугавпилсе были специально оповещены около 2000 пожилых людей, из которых только 10% согласились пройти вакцинацию. В Латгале и Земгале по-прежнему самый низкий охват вакцинацией, соответственно, сначала в Латгале, а затем и в Земгале такая адресная работа будет продолжена.

Юхневича напомнила, что вакцинация учителей от Covid-19 будет иметь решающее значение для возобновления осенью очного обучения в школах.

Руководитель проекта вакцинации в очередной раз призвала не откладывать вакцинацию, ведь осень не за горами.

Отвечая на вопрос, каковы наиболее частые причины отказа от вакцинации, Юхневича заявила, что доводы у людей очень разные, например, некоторые ждут личного обращения, дополнительных объяснений, другие ждут осени и др.

С другой стороны, молодых людей вакцинация интересует как "путь к свободе". В настоящее время вакцинирована примерно пятая часть людей в этой возрастной группе.

Юхневича подчеркнула, что вакцин от Covid-19 в настоящее время в Латвии достаточно, их поставки стабильны и регулярны.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Даугавпилс
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