Юхневича: нужно принять, что часть пожилых латвийцев не сделают прививку от Covid-19

Нужно принять, что в Латвии останется часть пожилых людей, которые не пройдут первичную вакцинацию от Covid-19, заявила в передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums руководитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича.

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По ее словам, сейчас в Латвии проживают около 103 000 не привитых людей старше 60 лет.

"Для достижения охвата в 90% нам нужно вакцинировать еще 50 000 сениоров. В настоящее время мы с коллегами обсуждаем дальнейшие шаги, что еще можно сделать. Мы не остановимся, мы будем искать решения. Конечно, процесс медленный и очень, очень сложный, нам нужно осознавать, что останутся сениоры, которые не примут решение о вакцинации", — пояснила Юхневича.

Она указала, что процесс первичной вакцинации был очень сложным еще с начала осени. Тогда начали помогать представители самоуправлений, информируя о практиках семейных врачей, призывая пожилых людей вакцинироваться.

"Были проведены эти мероприятия, и уже тогда мы увидели, что они на исходе. Сейчас ведутся дополнительные мероприятия: списки непривитых сениоров передаются в медучреждения, которые привлекают специалистов и обзванивают людей. По-прежнему идет этот процесс, он продлится до 15 января, когда эти медучреждения получат мотивирующую компенсацию", — заявила Юхневича.

В то же время она признала, что результаты плохие, поскольку есть достаточно сениоров, которые даже после долгих разговоров со специалистами не согласны на вакцинацию от Covid-19.

Говоря о процессе вакцинации, глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска заявила, что наибольшие проблемы вызывают нехватка рабочей силы и загруженность врачей, а также недостаточно хорошая система обмена информацией в электронной среде.

"Система Vivat на самом деле по-прежнему не работает. В E-veselība мы не можем коммуницировать с партнерами, в этом случае с самоуправлениями. Понимаете, нам как в старые времена приходится звонить по телефону, предоставлять списки. Знаете, хоть какая-то помощь могла бы быть со стороны государства", — заявила Козловска.

В ответ Юхневича пояснила, что в Латвии нет единой базы данных, через которую в случае необходимости можно было бы оперативно высылать информацию о вакцинации.

"На данный момент это все формируется из разных баз данных. У нас есть система Vivat, которая изначально была создана именно как центральная система, с помощью которой люди могут подать заявку и вакцинироваться в удобное для себя время, у нас есть эти контакты. У нас есть муниципальные базы данных, есть E-veselība", — отметила Юхневича, указав, что этот вопрос решается в настоящее время. Она надеется, что проблема оперативного информирования жителей будет решена до лета.