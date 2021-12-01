Юхневича: вакцин против Covid-19 в Латвии более, чем достаточно

На сегодняшний день в Латвии более, чем достаточно вакцин от Covid-19. Об этом в интервью ЛТВ сообщила глава бюро вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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Таким образом она опровергла обеспокоенность общественности по поводу того, что бустерная вакцинация против Covid-19 не продвигается, в основном, из-за отсутствия доз вакцины в Латвии.

Юхневича также отметила, что любой человек прежде, чем получить вакцину от Covid-19, имеет право знать, где доступны вакцины конкретного производителя. Об этом можно узнать по телефону 8989 или на официальных сайтах manavakcina.lv и covid19.gov.lv.

Ранее уже сообщалось, что в связи с новым штаммом Covid-19 в Латвии были скорректированы основные рекомендации по получению бустерных вакцин. В частности, во вторник на заседании правительства было заявлено, что для тех, кто привился AstraZeneca, бустерная вакцинация предусмотрена через пять месяцев.