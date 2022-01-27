Юхневича: вакцина Johnson&Johnson почти не пользуется спросом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Учреждения, проводящие вакцинацию от Covid-19, почти не заказывают вакцину Johnson&Johnson из-за падения спроса, сообщила в телепередаче "900 секунд" руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича. Об этом пишет агентство LETA.

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"У людей есть возможность выбирать, какую вакцину они хотят. Возможность получить Johnson&Johnson по-прежнему есть, но мы видим, что люди больше не выбирают ее", — сказала Юхневича.

По ее мнению, люди осознают, что эта вакцина менее эффективна. "Как только появились сообщения о том, что у этой вакцины более короткий период, после которого необходима ревакцинация, мы увидели, что настроение общества изменилось", — сказала руководитель проекта вакцинации.

На вопрос о том, откажется ли Латвия от этой вакцины, она ответила, что такие идеи есть. Пока что вакцина Johnson&Johnson имеется в запасах медицинских учреждений, и каждый день есть люди, которые ее получают.

Юхневича признала, что спрос на вакцинацию падает, поэтому работа крупных центров вакцинации будет соответствующим образом реорганизована. По ее мнению спрос падает и из-за быстрого распространения омикрон-штамма, так как многие люди становятся контактными.

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