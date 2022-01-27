Юхневича: вакцина Johnson&Johnson почти не пользуется спросом

Учреждения, проводящие вакцинацию от Covid-19, почти не заказывают вакцину Johnson&Johnson из-за падения спроса, сообщила в телепередаче "900 секунд" руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича. Об этом пишет агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"У людей есть возможность выбирать, какую вакцину они хотят. Возможность получить Johnson&Johnson по-прежнему есть, но мы видим, что люди больше не выбирают ее", — сказала Юхневича.

По ее мнению, люди осознают, что эта вакцина менее эффективна. "Как только появились сообщения о том, что у этой вакцины более короткий период, после которого необходима ревакцинация, мы увидели, что настроение общества изменилось", — сказала руководитель проекта вакцинации.

На вопрос о том, откажется ли Латвия от этой вакцины, она ответила, что такие идеи есть. Пока что вакцина Johnson&Johnson имеется в запасах медицинских учреждений, и каждый день есть люди, которые ее получают.

Юхневича признала, что спрос на вакцинацию падает, поэтому работа крупных центров вакцинации будет соответствующим образом реорганизована. По ее мнению спрос падает и из-за быстрого распространения омикрон-штамма, так как многие люди становятся контактными.