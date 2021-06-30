Юлия Степаненко решила покинуть партию "Закон и порядок"
Foto: LETA

Депутат Сейма Юлия Степаненко сегодня объявила об уходе из партии "Закон и порядок", основанной политиком Алдисом Гобземсом. Об этом она сообщила в своем Facebook.

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"Ценности, которые я представляю, несовместимы со стилем коммуникации моего коллеги Алдиса Гобземса с членами партии и основателями партии. Я не хочу делать вид, что все в порядке и что регулярная оскорбительная публичная коммуникация со стороны моего коллеги — это норма", — заявила Степаненко.

Политик считает, что возникли большие препятствия для достижения заявленных партией целей и она планирует работать над их достижением без Гобземса.

"Это общая коммуникация — все вместе", — указала Степаненко в разговоре с Delfi, отвечая на вопрос, связано ли это с призывами Гобземса носить желтую шестиконечную звезду, обращенными к противникам вакцинации. Этот призыв на днях оскорбил Еврейскую общину Латвии, о чем ее руководство заявило публично. Степаненко указала, что речь идет о множестве записей и эпизодах коммуникации коллеги. Политик планирует и дальше защищать людей, которые не хотят вакцинироваться.

Партия "Закон и порядок" была основана в 2021 году. В ее руководство в числе прочих входили два депутата, избранные в 2018 году от списка "Согласия" — Юлия Степаненко и Любовь Швецова.

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