Юридическое бюро Сейма: Рижскую думу по закону распустить нельзя

Чтобы распустить Рижскую думу на законных основаниях, должна быть возможность зафиксировать существующее в настоящий момент нарушение закона, но таких нарушений нет, заявил на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма представитель юридического бюро парламента Эдвин Дановскис.

В аннотации к законопроекту о роспуске Рижской думы говорится, что самоуправление должно быть распущено из-за неспособности выполнять функцию по вывозу отходов. То есть именно проблема с вывозом мусора стала юридическим основанием для роспуска.

Однако на прошлой неделе Сейм принял поправки к закону о хозяйственном использовании отходов, которые предусматривают, что самоуправление в течение 12 месяцев перед окончанием срока договора с предприятием по вывозу отходов проводит закупку. Если новый договор в этот срок не заключен, самоуправление продолжает сотрудничать с прежним поставщиком услуг, но не более шести месяцев после истечения срока договора.

Таким образом, в настоящий момент больше не существует нарушения закона, за которое следовало бы распустить Рижскую думу, считают юристы.

Единственное, что может сейчас быть истолковано как нарушение закона, — это раздельный сбор отходов. Однако, как указал представитель Рижской думы, данная проблема будет решена в рамках уже объявленной закупки.

По словам Дановскиса, если дума будет распущена и подаст иск в Конституционный суд, вероятность того, что государство проиграет дело, очень высока.

Комиссия, которая рассматривает законопроект о роспуске Рижской думы перед окончательным чтением, не приняла во внимание предупреждение юридического бюро.