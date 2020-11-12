Юрис Пуце подал в отставку с поста министра

Юрис Пуце (Развитие/За!) решил подать в отставку с должности министра охраны среды и регионального развития, сообщили агентству LETA в партии “Для развития Латвии”.

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“Я допустил ошибку”, - указал в своем обращении к журналистам Пуце. “Я искренне прошу прощения за свои действия и всем сердцем сожалею о них. Я ошибся в вопросе автостоянок Рижского самоуправления, я действительно совершил неудачный выбор. Я ввел в заблуждение своих коллег и общество Латвии.”

Пуце готов взять на себя ответственность за ошибку и считает, что эта ситуация не позволяет ему полноценно выполнять обязанности министра. Поэтому он попросил премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) освободить его от исполнения обязанностей министра охраны среды и регионального развития. Пуце не хочет “снижать доверие общества в уже сложной политической среде”, так как доверие общества необходимо для преодоления сложностей.

Как уже сообщалось, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", рассказал в эфире LTV, что министр просил у него дать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. То есть, Пуце незаконно использовал пропуск. Эту информацию сейчас проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Это не первый раз, когда Пуце покидает должность из-за подозрений в конфликте интересов и неэтичных действиях. В 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики, так как общество Ascendum под руководством его жены Зайги Пуце получало крупные пожертвования от предприятий, заинтересованных оказать влияние на политику Минэкономики. Тогдашний министр экономики Даниэлс Павлютс обратился в KNAB с просьбой проверить пожертвования Ascendum и заявил, что сам готовился уволить Пуце.