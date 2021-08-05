Юрис Янсонс: "Обязательная вакцинация — это миф!"

Омбудсмен сообщил, что концептуально одобряет механизмы рекомендаций по вакцинации для определенных сфер, которые рассматривает Сейм. Мало того, уже сегодня Закон о труде дает право работодателю увольнять тех, кто несет угрозу для безопасной рабочей среды, сообщил Юрис Янсонс в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Омбудсмен подтвердил, что в его офис приходит много жалоб на тему "обязательной вакцинации". При этом, по мнению Юриса Янсонса, если внимательно почитать лежащие сегодня в парламенте поправки, то "обязательная вакцинация — это миф! Там ни слова не говорится об обязательном вакцинировании — там речь идет о механизмах, как решить вопросы создания здоровой и безопасной рабочей среды".

Омбудсмен сообщил, что концептуально вводимые правительством механизмы — правильные. Впрочем, у него есть много вопросов, по которым Бюро омбудсмена дало свои рекомендации, чтобы сделать поправки до второго чтения. "Они должны более справедливо все решить. Например, работники судебной системы — судьи, адвокаты, прокуроры и другие — у них есть три возможности: вакцинирован, переболел или сделал тест. Это несправедливо с точки зрения равноправия — у многих третьей возможности нет. Есть дисбаланс и по сотрудникам, которые не работают в контакте с людьми в школах и социальным центрам…"

У тех, кто не хочет вакцинироваться, есть право не делать этого, — утверждает Янсонс. Поправки выделяют отдельные сферы, в которых, нет возможности перейти на другой режим работы — удаленный, например. Но и тут возможны варианты: если в таких сферах работники не вакцинируются, то они либо переводятся на другой вид деятельности, не связанный с прямыми контактами, либо им могут дать переходный период в 3-4 месяца, чтобы все свои вопросы решить.

"Если и потом не получается, то работодатель будет иметь право освободить от работы людей, которые не отвечают критериям, — указал Янсонс. — В принципе, работодатель уже сейчас имеет право это сделать: 5-я и 27-я статьи Закона о защите труда говорят о том, что работодатель обязан организовать безопасную рабочую среду — это относится и к инфекциям. И для обеспечения безопасности на рабочем месте он может применять дисциплинарные наказания, вплоть до увольнения. Так что ничего нового. Просто сегодняшние поправки делаются конкретно в связи с "ковидом" — самой распространенной проблемой во всем мире".