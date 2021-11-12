Юрист: "Новое поколение" сможет продолжать работу и без официальной регистрации

"Новое поколение" сможет продолжать свою деятельность и после официального закрытия, не будучи зарегистрированной как религиозная организация, заявил агентству LETA юрист, начальник Управления религиозными делами Ринголдс Балодис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Юрист подчеркнл, что новость о желании Генеральной прокуратуры закрыть "Новое поколение" — это значительное событие в жизни религиозных организаций Латвии.

"Закрытие религиозной организации возможно и оговорено в Законе о религиозных организациях 1995 года. Однако закрытие религиозных организаций — чрезвычайно редкий случай", — отметил Балодис, добавив, что в Узбекистане, Таджикистане и России это обычная практика, а в странах Европейского союза такого нет.

Профессор подчеркивает, что ответственные учреждения страны неоднократно пытались предпринимать такие шаги, но, по его мнению, опыт демократических стран доказал, что это борьба с ветряными мельницами.

Во-первых, религиозные организации могут работать и без официальной регистрации, и с этой точки зрения власти лучше коммуницировать с зарегистрированной, чем с незарегистрированной организацией, подчеркнул Балодис. Во-вторых, он убежден, что подобная деятельность государственных учреждений сплотит членов конкретной религиозной организации. Балодис считает, что члены организации сплотятся вокруг своих руководителей, поскольку наконец-то появился "враг". По мнению Балодиса, это потребует больших ресурсов от прокуратуры, а для самой религиозной организации и ее многочисленных последователей станет "увлекательным образом жизни".

Юрист считает, что в случае закрытия организация продолжит работу без регистрации, и на Латвию будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, где государство не станет победителем. Однако, если эту организацию не закрыть, она "станет еще более бесстыдной, популярной и сильной".

Напомним, что в среду, 10 ноября, генеральный прокурор Юрис Стуканс обратился в Пардаугавский суд Риги с требованием о прекращении работы религиозной организации "Новое поколение". Агентство LETA сообщает, что суд получил заявление, но дело пока не возбуждено.

В заявлении Стуканча содержится просьба применить временную меру защиты — запретить ответчику выполнять определенные действия и проводить любые публичные мероприятия очно, в том числе богослужения, независимо от места проведения.

В ходе проведенной прокуратурой проверки констатировано, что вопреки установленным в нормативных актах требованиям соблюдать социальную дистанцию и другие мероприятия, рижская община "Нового поколения" в течение текущего года не менее шести раз устраивала публичные мероприятия, несмотря на выписанные административные штрафы.

В Законе о религиозных организациях сказано, что, основываясь на судебном решении, работу организации можно прекратить, если она противоречит нормативным актам. Такой же исход — если организация призывает других не соблюдать закон и своими действиями (учением) угрожает демократическому строю, общественному порядку и спокойствию, а также здоровью других лиц.