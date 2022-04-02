Юрмала пожертвует 20 000 евро Киевскому военному госпиталю
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Юрмальская дума решила выделить 20 000 евро Киевскому военному госпиталю из бюджетных средств муниципального общества капитала “Юрмальская больница”, сообщили в самоуправлении.

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Пожертвование будет направлено на социальную помощь жителям Украины — покупку лекарств, медицинских товаров и техники, а также других средств для защиты здоровья.

Средства будут направлены из доходов больницы за оказание платных медицинских услуг. Медучреждение перечислит их в фонд Ziedot.lv, указав конкретную цель.

Для обеспечения помощи жителям Украины и поддержки беженцев Юрмальская дума 2 марта приняла решение о выделении 100 000 евро на задачи, связанные с войной в Украине.

Самоуправление пожертвовало 59 982 евро детскому отделению Львовской больницы на покупку необходимого оборудования, которое уже доставлено в пункт назначения.

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