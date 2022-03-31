Юрмала приближается к критическому пределу в приеме украинских беженцев

Юрмала приближается к критическому пределу в приеме украинских военных беженцев — ее ресурсы скоро будут исчерпаны, сообщили в самоуправлении.

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К 30 марта Юрмала приняла 624 украинских беженца.

В настоящее время в местах размещения беженцев осталось очень мало свободных мест, муниципальные служащие, работающие с беженцами, перегружены.

Самоуправление просит юрмальчан привозить украинских военных беженцев в город только в том случае, если у них есть возможность разместить этих людей самостоятельно.

Как рассказал мэр Гатис Трукснис, город уже с самого начала войны оказывает помощь украинцам. Создан центр обслуживания украинских беженцев, предоставляются места в школах. Однако поток беженцев очень велик и уже сейчас превышает прежние прогнозы.

По словам Труксниса, возможности самоуправления не безграничны, количество свободных мест в школах, детских садах, свободного жилья ограничено.

В юрмальских школах и дошкольных учреждениях учатся 70 детей украинских военных беженцев, мест в детских садах больше нет, а в юрмальские школы могут быть приняты еще около 100 детей.

В Юрмале зарегистрировано около 300 детей украинских беженцев в возрасте от полутора до 18 лет.

Для оказания помощи и поддержки мэрия создала центр обслуживания жителей Украины в Каугури, на ул. Сколас, 44. Центр предоставляет жителям Украины первую необходимую информацию и обобщает их потребности. Информация предоставляется на латышском, русском и украинском языках.