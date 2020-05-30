Юрмала признана одним из самых безопасных в Европе мест для отдыха после коронавирусного кризиса

Организация лучших туристических направлений Европы European Best Destinations (EBD) составила список десяти самых безопасных мест для пляжного отдыха в Европе после коронавирусного кризиса, в который вошли также Юрмала и Нида в Литве.
Пляжи выбирались по нескольким критериям - низкий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, размер пляжей и количество квадратных метров на одного человека.
Также принимались во внимание возможности размещения туристов, в том числе наличие гостиниц, которые готовы заботиться о здоровье отдыхающих, обеспечивая дезинфекцию помещений и социальное дистанцирование. Включенные в список пляжи находятся недалеко от больниц, которые во время кризиса не пострадали от большого потока пациентов.
EBD отмечает, что на этих пляжах даже в пик сезона дистанцирование не будет проблемой, поэтому гарантирован безопасный отдых.
Первые три места в списке самых безопасных мест для пляжного отдыха занимают город Превеза в Греции, Компорта в Португалии и полуостров Хель в Польше.
Юрмала занимает восьмое место, а на девятом литовская Нида.