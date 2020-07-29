Юрмальская дума: отказ от налога на основное жилье не решит все проблемы

Отказ от налога на недвижимость для основного жилья не решит проблемы, которые вызовет резкий рост кадастровой стоимости, сообщила Юрмальская дума агентству LETA.

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Во-первых, самоуправление отмечает, что во многих случаях рост кадастровой стоимости существенно превысит указанные в аннотации проекта 20%. Юрмальской думе известны случаи, когда стоимость вырастет в девять раз.

Во-вторых, даже отменив налог на основное жилье, жители могут оказаться в ситуации, когда будут вынуждены платить налог на коммерческую недвижимость, так как собственность не разделена, а в доме находятся как квартиры, так и, например, магазин, предупредили в Юрмальской думе.

Самоуправление хочет видеть фискально нейтральное решение, которое не снизит доходы от налога на недвижимость, но притом будет сопоставимо с платежеспособностью жителей и предпринимателей Латвии. В городе считают, что налог не должен нести конфискующий характер, однако именно это может произойти в 2022 году. Помимо прочего, Юрмальская дума не понимает, какие изменения ожидаются в других платежах, привязанных к кадастровой стоимости.

Учитывая всё это, Юрмальская дума считает грядущий рост кадастровой стоимости непродуманным и рушащим стабильность налоговой системы. Город призывает оценить методологию Государственной службы земли, согласно которой рассчитывалась новая кадастровая стоимость, так как сертифицированные оценщики недвижимости сообщают о случаях, когда новая кадастровая стоимость превышает рыночную цену.

Как уже сообщалось, министр юстиции Янис Борданс (НКП) заявил, что если государство не отменит налог на основное жилье, он не допустит вступления в силу новой кадастровой стоимости. В свою очередь, оппозиция Сейма призывает отложить введение новой стоимости до 2023 года.