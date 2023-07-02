Юрмальская дума планирует начать ремонт путепровода в Дзинтари осенью
Foto: LETA

Осенью может начаться ремонт путепровода в Дзинтари, сообщил агентству LETA вице-мэр Юрмалы Янис Лединьш.

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Сегодня решением городской думы были внесены изменения в бюджет Юрмалы, в том числе в долгосрочные обязательства по работам по реконструкции железнодорожного путепровода Дзинтари.

Разработан проект реконструкции, закупка строительных работ завершилась в прошлом году 22 июля, но только 26 июня было получено разрешение Кабинета министров на получение кредита от государства. Предполагается, что работы по реконструкции будут финансироваться из бюджета города Юрмалы.

Обсуждается и организация движения во время ремонтных работ, сказала на заседании председатель думы Рита Спроге.

Реконструировать путепровод будет объединение RTBB, в которое входят Rīgas tilti и Baltijas būve. Расходы на проект составят более 7 млн евро.

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