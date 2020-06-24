Юрмальская дума планирует перестроить участок проспекта Дубулту

В Юрмале планируется перестроить проспекты Дубулту и Мейеровица, сообщила Юрмальская дума.
Во время перестройки участка проспектов от пл. Пилс до ул. Базницас предусмотрено срубить 22 дерева, вместо этого будет посажено 38 новых. По проекту до 5 июля проходит общественное обсуждение.
"В Дубулты напротив железнодорожной станции, где двухполосная проезжая часть в направлении Каугури на несколько сотен метров становится проезжей частью с одной полосой, в условиях интенсивного движения, особенно летом, возникают пробки", — отметили в думе.
Юрмальское самоуправление неоднократно получало от горожан предложения по улучшению организации движения на этом участке, чтобы уменьшить заторы, обеспечить безопасность движения пешеходов и транспортных средств.
В рамках проекта планируется также перестройка перекрестка с ул. Базницас, а на перекрестке с ул. Пилс будет построена дополнительная полоса для левого поворота. Также предусмотрено строительство автостоянки вдоль сквера и возле железнодорожной станции. На перекрестках с улицами Базницас и Пилс будут установлены светофоры, а автобусные остановки перенесены ближе к перекрестку с ул. Пилс.