Юрмальская дума приняла решение о продаже Булдурской библиотеки

30 марта Юрмальская дума приняла решение об отчуждении здания Булдурской библиотеки и земли под ней и продажи их с аукциона. Местные жители протестовали против этого решения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предложение об отчуждение здания и земли на проспекте Эдинбургас, 89 поддержала коалиция из Союза "зеленых" и крестьян, а также представители "Согласия" Лариса Лоскутова и Андрей Морозов. Против были представители "Национального объединения" (информация о решении думы получена от них), "Новое Единства" и Движения "За!". Представитель партии "Тебе, Юрмала" Мартиньш Стулпиньш от голосования воздержался.

Жители Юрмалы протестовали против этого, устраивали пикет и собрали 1400 подписей, и сначала им пообещали, что здание отремонтируют и вернут туда библиотеку. Но потом было принято другое решение.

Оппозиционные депутаты Юрмальской думы от Национального объединения настаивали на том, чтобы здание осталось в собственности самоуправления и там открылся общественный центр, как того хотят жители. С другой стороны, представитель думы Зане Лейте заявила Diena, что здание не требуется для выполнения муниципальных функций, а его ремонт и содержание обойдутся слишком дорого.

Конфликт между Юрмальской думой и жителями Булдури возник еще в прошлом году. "И исполнительный директор Юрмальской думы Эдгар Стобов, и руководитель отдела культуры Агнесе Милтиня пообещали в беседе с защитниками библиотеки 4 августа 2022 года, что здание останется в собственности самоуправления, и после ремонта туда вернется Булдурскавя библиотека. С момента закрытия библиотеки прошло семь месяцев, и вот руководство думы решило, что здание самоуправлению не нужно — его планируется выставить на торги. Жители Булдури, собравшие в августе 1400 подписей против закрытия библиотеки, недовольны этим решением и полны решимости бороться за сохранение здания в качестве местного общественного центра", — говорилось в заявлении Нацобъединения.

Стоит отметить, что историческое здание было построено специально для нужд библиотеки.