Юрмальская дума призывает своевременно оформлять пропуска на въезд в город

Учитывая, что меньше, чем через месяц - с 1 апреля возобновляется период, когда для въезда в Юрмалу нужно иметь пропуск, городская дума призывает автоводителей своевременно приобретать долгосрочные пропуска и не отставлять их покупку на последний момент.

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Опыт показывает, что большая часть водителей вспоминают о необходимости оформить пропуск только в конце марта. Однако, чем раньше будет подана заявка, тем быстрее ее рассмотрят и будет оформлен пропуск.

Для того чтобы пропуск был годен уже с 1 апреля, заявку необходимо подавать до 24 марта и до 31 марта оплатить пошлину или внести плату за услугу.

Порядок выдачи пропусков остался прежним. Для задекларированных в Юрмале лиц и владельцев недвижимости, пропуска бесплатно и без заявки регистрируют в информационной системе автоматически.

Дневной пропуск для всех автомашин стоит 2 евро. Пропуск на 7 дней для автомобилей массой до 3,5 тонн - 10 евро, тяжелее - 12 евро.

30-ти дневный пропуск будет стоить 31 и 43 евро соответственно, 90-ти дневный - 55 и 110 евро. В свою очередь, пропуск на летний период (до 30 сентября) обойдется в 107 и 213 евро.

Штраф за въезд в Юрмале без пропуска составляет 50 евро.