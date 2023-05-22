Юрмальские дети с инвалидностью могут бесплатно поехать в летний лагерь
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Родители задекларированных в Юрмале детей с функциональными нарушениями и инвалидностью с 23 мая могут подать заявку на бесплатные несколько дней в летнем лагере, сообщает LETA.

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Юрмальское самоуправление устраивает бесплатные лагеря для детей с функциональными нарушениями или инвалидностью в возрасте от семи до 18 лет. В лагерь можно поехать вместе с друзьями или близкими, вместе отдыхать, посещать экскурсии и творческие занятия.

В лагере с утра будут творческие занятия, потом отдых у моря и спортивные занятия. Июльский лагерь будет длиться две недели, предусмотрена выездная познавательная экскурсия. Будут также терапевтические занятия, например, с животными. Питание трехразовое.

Лагерь будет по рабочим дням с 9:00 до 17:00 в социальном центре Латвийского красного креста Kauguri (улица Каптейня Золта, 121).

Даты, в которые можно попасть в летний лагерь для детей с функциональными нарушениями и их друзей: 26 июня-30 июня (20 участников). 17 июля-28 июля (30 участников), 14 августа-18 августа (20 участников).

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