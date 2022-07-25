Юрмальских землевладельцев призывают убрать размещенные у участков камни
Foto: Pixabay

Самоуправление Юрмалы призывает владельцев земельных участков убрать размещенные ими вдоль обочин или по краям улиц камни.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как указывают в думе, замечено, что владельцы земельных участков зачастую огораживают свои территорию с помощью камней, размещая их на обочине, а также в границах красных линий. Размещение камней или других заградительных элементов, в том числе камней по краю проезжей части не допускается, так как угрожает безопасности участников дорожного движения — пешеходов, велосипедистов и водителей.

Это оговорено в правилах Юрмальской думы. Согласно закону О дорожном движении за подобную деятельность к физическим лицам может быть применен штраф в размере от 70 до 350 евро, а к юридическим лицам - от 700 до 2900 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе