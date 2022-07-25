Юрмальских землевладельцев призывают убрать размещенные у участков камни

Самоуправление Юрмалы призывает владельцев земельных участков убрать размещенные ими вдоль обочин или по краям улиц камни.

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Как указывают в думе, замечено, что владельцы земельных участков зачастую огораживают свои территорию с помощью камней, размещая их на обочине, а также в границах красных линий. Размещение камней или других заградительных элементов, в том числе камней по краю проезжей части не допускается, так как угрожает безопасности участников дорожного движения — пешеходов, велосипедистов и водителей.

Это оговорено в правилах Юрмальской думы. Согласно закону О дорожном движении за подобную деятельность к физическим лицам может быть применен штраф в размере от 70 до 350 евро, а к юридическим лицам - от 700 до 2900 евро.