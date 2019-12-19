Юрмальским пенсионерам со следующего года планируют увеличить пособие на медуслуги с 50 до 100 евро

Юрмальское самоуправление со следующего года планирует увеличить пособие на медицинские услуги для пенсионеров с 50 до 100 евро, сообщила представитель Юрмальской думы Элита Цепурите.

По ее словам, медицинское пособие предназначено для того, чтобы помочь пожилым людям покрыть расходы на медицинское обслуживание, включая пациентские взносы, стоматологические услуги, лекарства и медицинские товары, включая очки.

Право на получение пособия имеют все задекларированные в Юрмале люди, получающие пенсию по старости или по выслуге лет. Пособие предоставляется один раз в год на основе поданных пенсионерами подтверждающих траты документов.

В Юрмале проживает более 12 000 человек пенсионного возраста, и муниципальный бюджет предусматривает выделение 870 625 евро на выплату данного пособия в 2020 году, сообщила Цепурите. Пособие на медуслуги юрмальские пенсионеры получают с 2017 года, а в 2019 году оно было выплачено 8365 людям, которые в общей сложности получили 416 586 евро.

Юрмальское самоуправление предоставляет пенсионерам и другие льготы, такие как комплекс услуг для поддержания здоровья, включающий бесплатные занятия с эрготерапевтом и физиотерапевтом, консультации диетолога и психолога, занятия в бассейне и тренажерном зале и др.