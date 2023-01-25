Юрмальское самоуправление организует бесплатные курсы латышского языка для жителей города

Самоуправление Юрмалы приглашает жителей города записываться на курсы латышского языка, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Курсы предназначены для взрослых жителей Юрмалы — граждан, неграждан, граждан других стран, имеющих постоянный вид на жительство в Латвии.

Учебные группы будут сформированы в соответствии с имеющимися языковыми навыками желающих изучать латышский язык — на базовом, среднем или высоком уровне знания языка. Продолжительность курсов составит 100-120 академических часов.

В этом году обучение будет проходить очно. Плата за курсы будет покрываться из бюджета Юрмалы.

Курсы организованы для расширения употребления латышского языка и более успешной интеграции жителей Юрмалы в латвийское общество.