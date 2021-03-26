Южноафриканский штамм Covid-19 констатирован в Риге и Резекне

Случаи заражения южноафриканским штаммом Covid-19 констатированы не только в Риге, но и в Резекне, сообщил на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков, передает LETA.

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Перевощиков подчеркнул, что случаи между собой не связаны.

Эпидемиологи анализируют и расследуют появление южноафриканского штамма Covid-19. В ЦПКЗ сообщили, что предварительные данные свидетельствуют, что заболевший не путешествовал, тем не менее, эксперты не исключают, что вирус мог быть завезен.