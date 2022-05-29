За 11 лет в Латвии выдано около 19 300 ВНЖ за инвестиции

Согласно информационному отчету Министерства внутренних дел Латвии, с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2021 года Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) в рамках инвестиционной программы выдало около 19 300 видов на жительство (ВНЖ).

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Всего на 31 декабря 2021 года в Латвии находилось 6788 инвесторов и членов их семей с действующими ВНЖ, что на 653 человека меньше, чем на 31 декабря 2020 года.

С 1 июля 2010 года по 31 декабря 2021 года УДГМ отказало инвесторам в выдаче ВНЖ в 198 случаях и аннулировало 2763 ВНЖ.

Из общей суммы средств, вложенных в инвестиционную программу, 83% или 1,32 миллиарда евро связаны со сделками на рынке недвижимости. Инвестиции в субординированные обязательства кредитных учреждений составляют 10% или 158,9 млн евро, а инвестиции в основной капитал компаний - 6% или 93,4 млн евро.

14,7 млн евро или менее 1% от общей суммы инвестиций было вложено в покупку беспроцентных государственных ценных бумаг специального назначения.

Около 86% всех ВНЖ запрашивали инвесторы с территории бывшего СССР, а за его пределами больше всего инвесторов из Азии

В МВД отметили, что в связи с изменением условий инвестиционной программы, которые стали более жесткими с 1 сентября 2014 года, количество поступивших заявок и объем инвестиций значительно уменьшились. В свою очередь антиковидные ограничения не оказали существенного влияния на долгосрочные инвестиционные потоки, связанные с ВНЖ.

В прошлом году получено 182 заявки от инвесторов на сумму 35,7 млн евро, большая часть которых по-прежнему приходится на инвестиции в недвижимость.

На уменьшение количества и сумм инвестиций, связанных с ВНЖ, повлияли и меры по усилению надзора за вкладами нерезидентов в латвийских коммерческих банках. Количество заявлений на получение ВНЖ, связанных с инвестициями в субординированные обязательства кредитных учреждений, в последние годы снизилось.

В МВД отмечают, что снижение объема инвестиций в недвижимость не повлияло на рынок недвижимости, который в значительной степени переключился на местный спрос.

Как сообщалось, в марте коалиция приняла решение о прекращении выдачи ВНЖ за покупку недвижимости и другие инвестиции.