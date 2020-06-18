За 20 лет Латвия построит 1020 км скоростных дорог по всей стране

План развития государственных дорог Латвии на 2020-2040 год предусматривает перестройку 1020 км главных государственных автомобильных дорог в четырехполосные скоростные дороги с максимальной скоростью движения 130 км/ч. Об этом на заседании Cовета по автодрогам заявил член правления Latvijas valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

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Совет одобрил план, в ближайшее время он будет направлен на рассмотрение в Кабинет министров.

План будет реализован в три этапа, общий объем необходимого финансирования составит почти 3 млрд евро. На первом этапе до 2030 года основное внимание будет уделено перестройке Рижской окружной дороги, а также перестройке дорог по направлению из Риги в Юрмалу, Сигулду, Елгаву и участка Кокнесе-Плявиняс-Екабпилс. Модернизация 178,9 км дорог предполагает финансирование в размере 984,6 млн евро.

Как отметил Лаздовскис, одна из амбициозных целей плана предусматривает, что путь из любого регионального центра развития до столицы потребует не более двух часов. Для этого планируется постепенно развивать строительство скоростных дорог. Такие магистрали соединят Ригу с Вентспилсом, Лиепаей, Елгавой, Бауской, Екабпилсом, Даугавпилсом, Резекне, Цесисом, Смилтене и Айнажи.

Сеть региональных дорог в первую очередь планируется развивать так, чтобы соединить центры развития с автомагистралями по кратчайшему маршруту.

Особое внимание будет уделено и Рижской агломерации, которая является центральным транспортным узлом не только Латвии, но и Балтии. Сегодня почти все главные автодороги упираются в Рижскую окружную дорогу, и интенсивность движения по ней существенно превышает потенциал. Например, участок Саласпилс-Балтэзерс за сутки проезжает около 20 000 автомобилей, тогда как он рассчитан на 6000-8000 автомобилей в сутки. В результате реализации плана развития сети автодорог из Тукумса, Елгавы, Бауски, Огре, Сигулды и Саулкрасты в Ригу можно будет доехать за 30 минут.