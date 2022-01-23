За 2021 год число удаленных консультаций у фармацевтов выросло в три раза

В 2021 году предоставляемые бесплатные консультации по фармацевтическому уходу, более шести тысяч жителей Латвии, сообщает Mēness Aptieka. Это в три раза больше, чем в 2020 году, когда аптека ввела такую услугу. В 60 % случаев удаленные консультации получают пожилые люди, которым нужно регулярно употреблять несколько видов медикаментов. Также с фармацевтами активно связываются будущие мамы.

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"В то время, как система здравоохранения перегружена, возможность получить консультацию фармацевта по телефону и онлайн помогает жителям, которым в нужный момент недоступен необходимый специалист. Во время беседы мы часто делаем вывод, что звонящему нужно срочно обратиться за помощью к врачу, что мы и рекомендуем сделать", —рассказал один из консультантов аптеки, фармацевт Вадим Брижань.

Многие вопросы связаны с доступностью медикаментов в аптеках, правильным употреблением и действием лекарств, возможными побочными эффектами, употреблением лекарств во время беременности, а также хранением лекарств и пищевых добавок. Часто люди хотят получить профессиональный совет, как профилактически укрепить свой организм — иммунитет, кардиоваскулярную систему.

Летом удаленные консультации менее востребованы, а в остальное время это очень популярная услуга: "Это связано с активизацией обычных вирусов осенью и с ухудшением эпидемиологической ситуации в связи с Covid-19 — люди предпочитают консультироваться и покупать в аптеке удаленно и без спешки, а не выходить из дома в аптеку лично", — рассказал фармацевт.

Фармацевты Mēness aptieka предоставляют консультации бесплатно, в пределах своей компетентности специалисты могут порекомендовать лекарства и пищевые добавки, а также сообщить о необходимости проконсультироваться у семейного врача или специалиста.

По бесплатному телефону 8555 фармацевтам Mēness aptieka можно звонить каждый рабочий день с 9:00 до 18:00, в WhatsApp связываться по номеру +371 27050849, в Skype нужно использовать контакт online farmaceits, а также можно писать на адрес электронной почты online.farmaceits@menessaptieka.lv.

Полученную в выходные дни информацию фармацевты Mēness aptieka также обобщают и дают ответы с началом рабочей недели.