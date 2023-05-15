"За 30 лет Латвия потеряла миллион жителей". НГО бьют тревогу и призывают создать новое министерство

Представители негосударственных организаций (НГО) обратились с открытым письмом к Сейму Латвии. Они указали, что Латвия находится в шаге от категории "исчезающая нация" и призвали политиков создать новое министерство, которое будет заниматься исключительно демографическими вопросами и поддержкой семей с детьми.

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Как отмечают авторы коллективного письма, за последние 30 лет в Латвии произошли значительные демографические изменения: если еще в начале 1990-х годов население страны составляло около 2,7 миллиона человек, то к 2021 году оно сократилось до 1,9 миллиона.

Снижение численности населения обусловлено рядом факторов. В числе главных авторы письма отмечают отсутствие целевой и систематической демографической политики на всех уровнях государственного управления.

Несмотря на промежуточные успехи в семейной политике, деторождаемость в Латвии продолжает снижаться. По данным Центрального статуправления, в 2022 году в стране родилось 15 535 детей — это самый низкий показатель рождаемости за последние 100 лет. Это также на 1885 (или на 10,8%) новорожденных меньше, чем в 2021 году.

Чтобы обеспечить рост нации, общий коэффициент рождаемости в 2021 году должен был превысить 2,12. Однако реальный показатель — лишь 1,6. Демографы предостерегают: если он снизится еще чуть-чуть, до отметки 1,5, население резко сократится. Как следствие — могут возникнуть значительные экономические и социальные проблемы. Кроме того, такую страну можно считать исчезающей нацией.

Чтобы этого не допустить, неправительственные организации призывают создать в Латвии Министерство демографии и семейных дел, которое на исполнительном уровне будет целенаправленно работать — цитата — "с самым важным элементом существования нашей нации: людьми и их желанием построить прочные отношения, в которых рождается продолжение нашей нации - дети".

В своем письме представители НГО перечислили преимущества создания Министерства демографии и семейных дел. Главные из них — целенаправленный и скоординированный подход к решению демографического кризиса, помощь экспертов, разработка комплексного законодательства, расширенный сбор и анализ демографических данных, продвижение семейных ценностей и другие меры, направленные на повышение показателей рождаемости и росту населения в Латвии.

Отметим, что 15 мая отмечается Международный день семьи.