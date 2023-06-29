"За 30 лет не припомню такой плохой ситуации". Лесовладелец об ущербе от засухи
Foto: LETA

Затянувшаяся засуха наносит урон и латвийским лесам. Повреждения могут составить 30-40%. Об этом в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал член совета Латвийского общества лесовладельцев Артис Вайводс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я уже 30 лет занимаюсь посадками леса, но не помню такой плохой ситуации, как сейчас. Хуже всего на сухих песчаных почвах и на торфяниках, где буквально пыль стоит. На глинистой почве ситуация немного лучше. Мы, лесовладельцы, всегда готовы к природным рискам. Но никогда они не были столь масштабными, как сейчас. 10% повреждений лесопосадок – обычное явление, но 30-40% - это уже слишком", — признает владелец лесного хозяйства в Латгале.

По словам специалиста, особенно от засухи страдают молодые только что посаженные деревья, которые не успели создать корневую систему. Саженцы, которым 3-4 года, переживут засуху без особых повреждений.

Вайводс назвал и еще одну проблему — если людей в стране становится меньше, то зверья — только больше. И с каждым годом они все больше вредят молодым деревьям.

"Мы несем все больший урон. Особенно страдает сосна – звери съедают верхнюю макушку и она становится кустом, а не деревом. Если раньше лес рос и рос, то при нынешнем количестве зверья приходится осенью обрабатывать лес, чтобы отпугивать животных".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu