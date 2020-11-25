За 42 тысячи евро будут куплены столы для заседаний правительства

Государственная канцелярия объявила закупку девяти столов, громкоговорителя и комплекта торцевых отделочных панелей для кабинета, где проходят совещания правительства. Общая сумма закупки составляет 41 999 евро, и она квалифицируется как небольшая закупка, пишет Neatkarīgā.

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"Закупка объявлена с целью обеспечить оборудование, необходимое для модернизации Зеленого зала Кабинета Министров. Материал стола (ДСП) начал механически портиться. Материалы, из которых изготовлены конструкции, утратили первоначальную прочность, в результате конструкции начали деформироваться", - пояснил пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.

Будет куплен центральный стол и три типа столов по периметру. Договор рассчитан на четыре месяца, гарантийный срок составит 36 месяцев. Зеленый зал здания правительства - главный зал заседаний Кабинета министров, где они проходят с 1990 года.