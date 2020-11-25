За 42 тысячи евро будут куплены столы для заседаний правительства
Foto: DELFI

Государственная канцелярия объявила закупку девяти столов, громкоговорителя и комплекта торцевых отделочных панелей для кабинета, где проходят совещания правительства. Общая сумма закупки составляет 41 999 евро, и она квалифицируется как небольшая закупка, пишет Neatkarīgā.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Закупка объявлена с целью обеспечить оборудование, необходимое для модернизации Зеленого зала Кабинета Министров. Материал стола (ДСП) начал механически портиться. Материалы, из которых изготовлены конструкции, утратили первоначальную прочность, в результате конструкции начали деформироваться", - пояснил пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.

Будет куплен центральный стол и три типа столов по периметру. Договор рассчитан на четыре месяца, гарантийный срок составит 36 месяцев. Зеленый зал здания правительства - главный зал заседаний Кабинета министров, где они проходят с 1990 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

63

Source

LETA

Tags

Кабинет министров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод