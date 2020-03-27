За ближайшую неделю Латвия получит более 4 млн дополнительных масок и респираторов

На следующей неделе планируются дополнительные поставки более 4 млн масок и респираторов, сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

НСЗ сообщила, что в ночь с 28 на 29 марта будет доставлен первый груз с 900 тыс. масок и 80 тыс. респираторов, которые будут переданы медицинским учреждениям.

Чтобы обеспечить своевременные поставки средств индивидуальной защиты, НСЗ тесно сотрудничает с Государственной пожарно-спасательной службой, авиакомпанией airBaltic, посольством Латвии в Китае и другими вовлеченными сторонами.

По словам председателя правления клинической университетской больницы им. Страдиньша Ринальда Муциньша, латвийские предприниматели также стали производить защитные маски, которые закупаются больницами. Также в оборот попали маски, создаваемые с помощью 3D-принтеров. Кроме того, больнице жертвуются индивидуальные средства защиты и аппараты искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось, 28 марта по запросу НСЗ airBaltic выполнит специальный грузовой рейс в международный аэропорт Урумчи (Китай) и в обратном направлении, чтобы доставить в Латвию из регионов Чжэнчжоу и Иу около миллиона масок для лица и респираторов.