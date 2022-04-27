"За человечную Латвию" будет стартовать на выборах в Сейм вместе с ЛСДРП

Партия "За человечную Латвию" (ЗЧЛ) и Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП) приняли решение вместе стартовать на выборах в 14-й Сейм, создав партийное объединение "Объединение для Латвии" (ОДЛ), сообщили представители правления ЗЧЛ и ОДЛ.

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Факт создания объединения агентству LETA также подтвердил председатель правления ЛСДРП Янис Диневич.

По словам главы ЛСДРП, обе партии объединяют социал-демократические принципы и поддержка традиционных ценностей. Отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с еще одной партией, Диневич подтвердил, что существует возможность создания более широкого объединения, если какая-либо другая партия также разделит эти принципы.

От ЛСДРП в составе ОДЛ будут работать Диневич, Маргарита Крауча и Дагнис Рейнисонс.

29 апреля состоится пресс-конференция, посвященная планам объединения, которая также будет транслироваться в прямом эфире.

По данным партийного объединения, ЗЧЛ насчитывает более 650 членов, а ЛСДРП — более 550 членов.

Предыдущим названием ЗЧЛ было KPV LV. Ее перед выборами в 13-й Сейм создали Артус Кайминьш и Алдис Гобземс, однако после прохождения в Сейм партия из-за внутренних разногласий практически распалась.

ЛСДРП — одна из старейших партий в Латвии, истоки которой уходят во времена первой латвийской независимости, но вот уже нескольких выборов подряд эта партия не могла заручиться достаточной поддержкой избирателей, чтобы пройти в парламент.