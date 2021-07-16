За четыре дня этой недели от Covid-19 привито меньше людей, чем за один день весной
Foto: LETA

За четыре дня этой недели от Covid-19 в Латвии привиты около 21 500 человек, что меньше, чем во время активной вакцинации весной, например, 28 мая, когда было привито рекордное количество — 24 560 человек.

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По данным Национальной службы здравоохранения, с понедельник по четверг на этой неделе прививалось в среднем 5400 человек в день, тогда как на предыдущей неделе — в среднем по 8000 человек.

Вчера прививки от Covid-19 сделали 3826 человек. Первую дозу вакцины получили 1975 человек, завершил процесс вакцинации 1951 человек, в том числе 1320 были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Процесс вакцинации в Латвии завершили около 632 000 человек, что составляет 33,5% населения страны.

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LETA

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