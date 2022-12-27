За четыре дня зарегистрировано 542 новых случая Covid-19

За последние четыре дня выявлено 542 новых случая Covid-19, поступили сведения о смерти двух пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Положительными были 18,8% тестов.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 257,6 до 219,2 случая на 100 000 человек.

За последние четыре дня поступило два сообщения о летальных исходах — умер один челочек в возрасте 80-89 лет и еще один — в возрасте 90-99 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 6145 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 973 103 случая заражения.