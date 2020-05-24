За четыре года никто так и не купил "Карту рижанина" за 775 евро для нерижан
Foto: F64

Прошло ровно четыре года с тех пор, как Рижская дума дала возможность незадекларированным в Риге и не обладающим имуществом в столице лицам приобрести "Карту рижанина". Стоимость карты для этих людей составляет 775 евро. В итоге, как сообщили DELFI на муниципальном предприятии Rīgas satiksme, ни один нерижанин до сих пор такой возможностью не воспользовался.

Сумма в 775 евро основана на подсчетах Финансового департамента Рижской думы — это половина суммы, которую каждый рижанин в среднем привносит в бюджет города (1550 евро).

Что касается бесплатных "Карт рижанина", которые полагаются задекларированным или имеющим недвижимость в Риге лицам, то на данный момент выдано уже более 480 тысяч таких карт.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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