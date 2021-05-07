За четыре месяца выдано на 20% меньше водительских прав
Foto: Пресс-фото

За первые четыре месяца этого года Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) выдала 3691 новое водительское удостоверение, что на 20% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Из них женщинам в первом квартале 2021 года выдано 2033 водительских удостоверений, что на 17% меньше, чем за первые четыре месяца 2020 года, а мужчинам — 1658, что на 23,4% меньше.

Как указывает ДБДД, уменьшение связано с антиковидными ограничениями, так как обучение вождению в автошколах и очные курсы первой помощи для водителей в течение нескольких месяцев были запрещены.

На 1 мая этого года в Латвии было 870 795 действующих водительских удостоверений, что на 0,7% больше, чем в мае прошлого года. Из них 43,5% или 378 550 водительских прав выданы женщинам, 56,5% или 492 245 — мужчинам.

В 2020 году ДБДД выдала 18 193 новых водительских прав, в 2019 году — 18 643, в 2018 году — 16 792, в 2017 году — 19 373, в 2016 году — 21 475, в 2015 году — 21 608.

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LETA

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