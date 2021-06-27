За четыре выходных заведено 29 административных дел о нарушении эпидемиологических требований
Foto: F64

С 23 по 26 июня полиция возбудила 29 дел о нарушении требований эпидемиологической безопасности, сообщили агентству LETA в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За указанный период проведено 1179 проверок общественных мест и массовых мероприятий внутри помещений и на улице, а в торговых точках - 1456 проверок.

23 и 24 июня Госполиция провела 519 проверок мероприятий, 592 проверки в точках продаж. Возбуждено 22 дела об административных правонарушениях в связи с нарушениями требований эпидемиологической безопасности.

25 июня Госполиция провела 334 проверки общественных мест и массовых мероприятий в помещениях и на открытом воздухе, а также 423 проверки в торговых местах. Возбуждено семь дел. Также Госполиция давала превентивные указания и продолжала следить за теми, кто должен находиться на самоизоляции.

Вчера, 26 июня, проведено 326 проверок общественных мест и массовых мероприятий, а на торговых объектах - 441 проверка. Ни одного дела не заведено.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов