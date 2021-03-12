За день собрано более 10 тысяч подписей за ликвидацию Бюро вакцинации

На портале общественных инициатив Manabalss начат сбор подписей за ликвидацию Бюро вакцинации. За пять дней было собрано чуть более 600 подписей, однако 12 марта об этой инициативе написали в СМИ, и в 16:30 было уже 11 130 подписей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Автор инициативы — Илзе Зелткалне. В качестве аргумента указывается следующее: "Чтобы уменьшить бюрократию и непродуманную растрату финансовых средств, не нужно создавать отдельное Бюро вакцинации. Особенно с учетом нынешней печальной ситуации в плане вакцинирования.

Поэтому нужно признать ошибку и ликвидировать Бюро вакцинации. Это одновременно сократит искусственно созданный бюрократический аппарат, который к тому же себя не оправдал.

Благом для общества станет предотвращение еще большей растраты средств. Например, с учетом высокого уровня вознаграждения работников бюро, которое выплачивается из денег налогоплательщиков. Кроме того, это уменьшит бюрократию. Функция Министерства здравоохранения в нынешней ситуации пандемии заключается в обеспечении здравоохранения общества, а не раздувании государственного аппарата. Это непродуманный шаг Министерства здравоохранения, который нужно исправить".

Напомним, что в Латвии создано Бюро вакцинации. Заявленная зарплата руководящих сотрудников бюро — от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов. В объявлении о вакансиях говорилось, что в бюро предлагается возможность управления проектом национального значения, принимать важные решения в области здравоохранения, а также получить уникальный профессиональный опыт в сотрудничестве с лучшими международными партнерами.

На пять вакансий в Бюро вакцинации подали заявку 416 претендентов. Руководителем бюро избрана исполнительный директор Праздника песни и танца Эва Юхневича.