За день в Латвии от Covid-19 вакцинировано 4100 человек: темпы продолжают снижаться

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в четверг, 5 августа, от Covid-19 был вакцинирован 4 101 человек. Для сравнения, в прошлый четверг прививки получили 6 838 человек.

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В четверг 2202 человека получили первую дозу вакцины, 1508 - вторую дозу, а 391 человек был привит однократной вакциной Johnson&Johnson (J&J).

Темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда в день вакцинировалось более 16 000 человек.

В четверг вакцинацией занимались 167 медицинских учреждений Латвии.

На сегодняшний день в Латвии введено в общей сложности 1 376 534 вакцины от Covid-19, в том числе 680 006 человек получили первую дозу вакцины, а 696 528 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 36,02% и 36,90% населения Латвии.