За десять лет в Латвии утеплены менее тысячи многоквартирных домов
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В январе этого года завершилась программа восстановления многоквартирных жилых домов, которую реализовала финансовая институция Altum. С началом пандемии коронавируса государство выделило на утепление зданий еще 35 млн евро. За последнее десятилетие, по данным Минэкономики, в Латвии утеплено менее тысячи домов, сообщает Latvijas radio.

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Реновированных домов насчитывается 835, рассказала начальник отдела энергетических финансовых инструментов Минэкономики Эвита Валгача. Больше всего таких домов в Лиепае, Вентспилсе, Валмиере, Цесисе, Валке, Салдусе и Елгаве.

Ранее предоставленное еврофондами финансирование, 160 млн евро, распределяла между проектами институция Altum. Начальник ее департамента программ энергоэффективности Иева Верземниеце заявила, что утеплено уже 199 домов, а в 688 работы пока продолжаются. Активнее всего подают проекты жители Риги и пририжского региона — оттуда поступило 45% заявок (свыше 400).

Для каждого здания проводится оценка энергоэффективности, составляется план необходимых работ. Эвита Валгача отметила, что многие дома пребывают в удручающем состоянии, это повышает стоимость ремонта, а у населения не хватает средств. Поэтому сейчас в Минэкономики думают, как улучшить программу — например, сделав так, чтобы за ошибки подрядчика не пришлось потом расплачиваться квартировладельцам. Если в доме появилась после реновации плесень — такое должен устранять подрядчик за свой счет. Министерство констатировало определенные проблемы и в закупках, и в ходе строительных работ — нарушения создают дополнительные издержки для населения, отметила Валгача. Подрядчиков планируется строже контролировать, прозвучало в эфире LR.

В Altum призывают общества квартировладельцев не опускать руки, если они не успели «попасть в обойму» и получить финансирование. Если не этом году, то в следующем стартует новая программа утепления домов, а Европа будет выделять деньги на эти цели как минимум вплоть до 2027 года.

Как уже сообщалось, Госконтроль после проверки многоквартирных домов по всей Латвии пришел к выводу, что многие из них находятся в плачевном техническом состоянии. Многие жители не могут потянуть расходы, связанные с ремонтом, отметило ведомство. Поэтому Госконтроль призвал правительство создать механизм поддержки квартировладельцев.

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