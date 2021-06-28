За два дня не зарегистрировано ни одной смерти пациентов с Covid-19
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, не получено ни одного сообщения о смерти людей, заразившихся коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Вчера в Латвии было сделано 4023 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,7%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения снизился до 60 случаев.

С начала пандемии в Латвии выявлено 137 240 случаев Covid-19, скончались 2503 пациентам, заразившихся коронавирусом.

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