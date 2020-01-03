За два дня заявления о наследовании пенсионного капитала второго уровня подали 800 человек

В первые дни года заявления о наследовании пенсионного капитала второго уровня подали 800 человек, сообщила на Латвийском радио директор Государственного агентства социального страхования (ГАСС, VSAA) Инесе Шмитиня.

Возможность подать заявления о наследовании пенсионных накоплений имеют более миллиона человек, сказала она.

Как сообщалось, с этого года у жителей есть возможность наследования пенсионного капитала второго уровня, если же выбор не сделан, пенсионные накопления в случае смерти владельца перечисляются в специальный пенсионный бюджет.

Люди могут выбирать, оставить ли пенсионный капитал в наследство, присоединить к пенсионному капиталу другого лица или перечислить в специальный бюджет. Этот выбор могут сделать люди, еще не получающие пенсий по старости, установив, как будет использован их пенсионный капитал в случае смерти до достижения пенсионного возраста.