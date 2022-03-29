За два года в Латвии более 7000 человек умерли от Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

С апреля 2020 года по февраль этого года в Латвии зарегистрировано 7043 случая смерти, основной причиной которых послужил Covid-19, при этом в 1394 случаях он стал фактором, способствовавшим наступлению смерти, свидетельствует информация, подготовленная Министерством здравоохранения для правительства.

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Наибольшее количество смертей, вызванных Covid-19, приходится на возрастную группу старше 80 лет, где от этой болезни умер 3251 человек. В результате заражения коронавирусом умерли 1998 человек в возрасте от 70 до 79 лет, 1147 человек в возрасте от 60 до 69 лет, 518 — в возрасте 50-59 лет, 173 — в возрасте 40-49 лет, 36 — в возрасте 30-30 лет, 16 молодых людей в возрастной группе 20-29 лет и четверо — в возрасте от 10 до 19 лет.

Из всех случаев заражения Covid-19 в возрастной группе старше 80 лет 19,3% закончились летальным исходом по сравнению с 7,3% в возрастной группе 70-79 лет, 1,9% в возрастной группе 60-69 лет, 0,6% в возрастной группе 50-59 лет и 0,2% в возрастной группе 40-49 лет.

Общее количество зарегистрированных смертей на 100 тысяч жителей в январе и феврале текущего года составило 152,4 и 123,6 соответственно.

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